Ya a la venta la 1ª entrega de nuestras novelas románticas

Entrevistamos a Carla Crespo, la autora de la primera entrega de las novelas románticas que encontrarás a la venta en tu kiosko junto a la REVISTA SEMANA.

¿Cuándo comenzaste a escribir?, ¿y por qué?

Siempre he querido escribir, de hecho, estudié Traducción y me especialicé en la traducción literaria con la ilusión de que, si no conseguía escribir mi propio libro, al menos vería mi nombre en las contraportadas de mis traducciones. Hace seis años, decidí apuntarme a un curso de escritura creativa y desde entonces, no he parado de escribir.

¿Cómo son las protagonistas de tus novelas?

Mujeres con las que todas nos sentirnos identificadas, con sus miedos y sus manías, a veces insoportables, pero entrañables.

¿En qué te inspiras?

Es un conjunto de cosas… Una vivencia por allí, un sueño por allá, un libro, una canción… lo juntamos todo y voilà.



¿Qué tiene la literatura romántica que engancha?

Te permite evadirte de este mundo, plagado de malas noticias. Cuando lees una novela romántica sabes que terminarás con una sonrisa en la boca. Además, el amor es lo que mueve el mundo, ¿cómo no van a enganchar este tipo de historias?

Si tuvieras que definirte como escritora…

Todavía me cuesta llamarme a mí misma escritora, aunque con cinco libros publicados y un sexto en camino supongo que ya debería empezar a hacerlo, ¿no?

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Leer y escribir, estar con mi familia, ver series, la playa, viajar y los parques temáticos. Soy una friki de Disney y podría ir todos los años.