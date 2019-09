"La última vez me hizo gracia, se presentó con un sombrero rosa que parecía una turista sueca", indicaba el socio 1776 del conjunto blanco.

Durante la última asamblea del Real Madrid, los socios han aprovechado para lanzar peticiones a la directiva del club. Entre ellas, el socio 1776 quiso mostrar su opinión sobre el capitán del equipo, Sergio Ramos, dejando patidifuso a Florentino Pérez.

«Una persona de mi edad y de mi condición puede permitirse el lujo de hacer el ridículo de vez en cuando y además sentir placer por ello, pero siempre lo hago con un gran respeto. Señor presidente, si yo fuera capitán del Real Madrid, ese lujo no me lo podría permitir. Está todos los días en Instagram, en Facebook… La última vez me hizo gracia, se presentó con un sombrero rosa que parecía una turista sueca», comentaba el socio del Real Madrid, tal y como recogen medios deportivos.

«Le quiero recordar que, si habla de Sergio Ramos, hable del gol del Lisboa. No es el momento», intentaba cambiar de tema el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Sin embargo, eso no fue todo. René Ramos también estuvo en el punto de mira. Los socios del conjunto blanco manifestaron su malestar por el hecho de que el hermano del jugador estuviera presente en una operación de compra. «Que uno de los socios sea hermano de un jugador del Real Madrid no sé por qué hay que tener precaución. René no es socio y yo ni lo sabía así que mucho mejor. Hemos elegido lo mejor para montar un equipo de fútbol femenino y vamos a invertir», defendió Florentino.

