Raquel Mosquera: “A mí no me hace falta hablar de Rocío Carrasco para comer”

Tras su intenso paso por el concurso de ‘Supervivientes’, Raquel Mosquera se sentaba por primera vez en un plató de televisión, en concreto en el programa ‘Sábado Deluxe’.

[Raquel Mosquera regresa de ‘Supervivientes’ más sexy y pasional que nunca]

La peluquera tuvo que ir respondiendo a varios frentes que tiene abiertos. El primero de ellos, la demanda que le han impuesto una supuesta socia, Ángela Beck, a la que debería 23.000 euros por los gastos de un local que asumió en 2016.

Raquel fue tajante y afirmó que esa información era incierta y que esa supuesta socia había aprovechado que ella estaba concursando en Honduras, para contar una historia que no es verdad y que está en manos de sus abogados.

“Ni he tenido ni tengo ninguna socia” aseguraba Mosquera, quien también matizó que con Ángela hubo un intento de colaboración que no llegó a buen puerto.

La ex superviviente considera que Ángela le ha “utilizado, insultado, acusado de estafadora y ha dañado mi imagen profesional”.

Otro de los asuntos que se trató en al entrevista fue el de las dos demandas que le ha puesto Rocío Carrasco.

[Las dos sorpresas que Rocío Carrasco ha dejado en los juzgados a Raquel Mosquera para recibirla tras ‘Supervivientes’]

Raquel avanzó que no había recibido ninguna de los requerimientos judiciales y que estaba tranquila al respecto.

Fue entonces cuando intervino Carmen Borrego, para lanzar un dardo directo a Raquel: “No he visto a Rocío sentada en un plató hablando de ninguno de vosotros, pero siempre os veo a vosotros hablar de ella”.

La peluquera se levantaba entonces de su silla bastante indignada para proclamar que llevaba trabajando desde los 16 años como peluquera y esteticién, y también colaborando en televisión.

“Será por algo que me llaman, por hablar de mi vida privada, estuve casada con un gran señor, Pedro Carrasco, del que tengo derecho a hablar”.

Otra de las colaboradoras del espacio, Belén Rodríguez, puntualizaba sus palabras para decir que también hablaba de Rocío Carrasco.

Fue la gota que colmó el vaso para la ex superviviente. “A mi no me hace falta hablar de Rocío Carrasco para comer, porque no me sobra pero tampoco me hace falta” decía bastante enfadada.

A lo que Belén volvía a la carga para decir: “Si fuera tú, guardaría el dinero que has ganado en el reality por si te hace falta”.