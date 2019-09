La policía cree que Blanca Fernández Ochoa está ‘desorientada’

Un día después de se comunicara la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, la policía ha dado la última hora del dispositivo de búsqueda. Pedro Heranz, jefe operativo de la búsqueda, ha señalado que tanto la familia como ellos creen que se encuentra «desorientada».

«En cualquier momento puede ser localizada en perfecto estado», ha subrayado. «Creemos que es una desaparición voluntaria. No tenemos indicios que pueda ser forzada», ha añadido.

Con el objetivo de encontrar a Blanca se ha desplegado un amplio dispositivo compuesto por alrededor de 50 profesionales y especialistas. Este domingo solo se va a trabajar a nivel profesional y no desean mezclar a la ciudadanía. En el caso de que hoy no sea localizada, a partir de mañana podrán colaborar voluntarios. El perímetro de búsqueda es toda la sierra, se está batiendo la zona por cuadrículas. Primero por los Siete picos que es la zona más habitual. Las batidas no se harán de noche para evitar el riesgo de las personas que participan en las mismas.

Respecto al coche de la medallista, Un Mercedes clase A, se ha encontrado en perfecto estado. No tenía indicios de violencia, tampoco de ningún hecho delictivo. El vehículo podía llevar aparcado varios días en la zona.

Blanca, de 56 años, y hermana del esquiador Paco Fernández Ochoa, fue la primera medalla femenina española en unos Juegos Olímpicos. Es madre de dos hijos, Olivia y David Fresneda. Sus «medallas», tal y como ella les ha llamado en más de una ocasión.