Después de un año de la trágica muerte de Ángel Nieto, su familia no ha cesado de luchar para saber qué fue lo que ocurrió exactamente.

Desde la revista SEMANA hemos podido hablar con Gelete, hijo del piloto, que nos ha confirmado que la la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la causa penal relativa a la investigación de los hechos, una causa que había sido archivada en febrero por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ibiza alegando que la conductora que golpeó con su coche a Ángel Nieto no había cometido ninguna infracción penal.

Gelete se ha mostrado muy satisfecho con la decisión de la reapertura de la causa: “Me lo ha dicho hace un rato el abogado y qué os voy a decir… una muy buena noticia para todos nosotros”.

“La conductora que golpeó a mi padre es una víctima más”

Asegura Gelete que después de un año de la tragedia tanto él como el resto de la familia tratan de seguir adelante, tal y como Ángel Nieto hubiera querido: “Ahí seguimos, funcionando, intentando sobrevivir y con proyectos”. Pero algo les ha quitado el sueño durante todo este tiempo, más allá de la notable ausencia del piloto: saber qué ocurrió exactamente aquel día en el que Ángel Nieto perdió la vida.

Tanto Gelete como el resto de la familia cree que la investigación llevada a cabo fue insuficiente: “El atestado tiene incongruencias y faltan muchos datos. Ahora mismo no podría detallártelos todos porque ha pasado mucho tiempo y es mi abogado el que está más al tanto, pero no quedan claras cuestiones sobre el casco que llevaba mi padre, la distancia de seguridad que mantuvieron los vehículos, etc”.

En cuanto a la mujer alemana que provocó el accidente, a Gelete le honran sus sensatas palabras: “Con la petición de la reapertura de la causa no pretendemos acusar a la otra parte de nada. Entendemos que fue un accidente provocado por un despiste, no porque ella cometiese alguna infracción penal. A esta mujer alemana la pudimos ver en su momento y se mostró muy afectada por lo sucedido. Para mí es una víctima más. No pretendemos ir a por ella, tan sólo aclarar cómo ocurrió el accidente”.