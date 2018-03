El ‘zasca’ de Jorge Javier Vázquez a Buenafuente

La reciente entrevista que Mercedes Milá concedió a Buenafuente durante su visita al programa ‘Late Motiv’, no sólo ha dejado polémicas frases de la presentadora dirigidas hacia su antigua cadena, Telecinco, sino que también ha abierto una guerra dialéctica entre Jorge Javier Vázquez y Andreu Buenafuente.

El motivo ha sido un comentario que éste último realizó mientras entrevistaba a la Milá. La que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’ recomendó a Buenafuente que fuese a ver la obra que Jorge Javier Vázquez protagoniza en estos momentos sobre los escenarios, un musical llamado ‘Grandes éxitos’. “¿No la has visto? No te lo pierdas. Es genial. Es un espectáculo divertidísimo”, decía Mercedes Milá entusiasmada.

“¿Un referente teatral, podríamos decir?”, respondió Buenafuente con cierta sorna.

Mercedes Milá, consciente del tono irónico del presentador, no dudó en defender el trabajo de Jorge Javier Vázquez: “No, referente teatral no, ni musical. Es un valiente”. “A mí la gente que se atreve a subir a un escenario me parece genial. Me reí muchísimo”.

Jorge Javier Vázquez no ha tardado en reaccionar ante las palabras de Mercedes Milá, pero también ante las de Buenafuente. El presentador de ‘Sálvame’ ha publicado un tuit en el que se dirige a ambos: “No aspiro a ser referente teatral ni musical (por ahora). Me conformo con divertir y entretener. Queridísima Mercedes, muchísimas gracias por entenderlo”.