El zasca de Eva González a Lorenzo Caprile en ‘Maestros de la costura’

Eva González, que ahora está disfrutando de la llegada de su primer bebé, fue la última invitada al programa de ‘Maestros de la costura’, que se emitió el pasado lunes en La 1. Los aspirantes, en dos grupos, tenían que hacerle un diseño a la presentadora, que cuando grabó el episodio seguía teniendo su barriguita, pues fue antes de dar a luz al pequeño Cayetano.

Le realizaron un mono naranja con volantes y un vestido azul marino con una sugerente y sexy abertura lateral que a Eva González le encantó. Ella misma confirmó que le parecía “muy sexy”. Lorenzo Caprile, miembro del jurado, le soltó: “¿Y a Cayetano crees que le gustará?”.

Parece que la pregunta no hizo mucha gracia a la presentadora, pero ella con su mejor sonrisa le contestó: “No tiene que gustarle a él, me tiene que gustar a mí. Y a mí me gusta”, respondió. Un piropo que el diseñador no se lo ha tomado a mal, y es que Eva lo ha dicho de un tono amable… ¡Pero lo ha dicho!