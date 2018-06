No lo está pasando nada bien Willy Bárcenas con la desagradable situación familiar que vive. Tampoco debe ser fácil estar siempre en el ojo del huracán por ser hijo de un político condenado a prisión, lo mismo que su madre. De nuevo, la polémica vuelve a acorralarle. El cantante de ‘Taburete’ se ha visto involucrado en una pelea que tuvo lugar el pasado sábado en los aledaños de la Caja Mágica de Madrid, donde se celebraba la fiesta de San Juan y el concierto de Vetusta Morla.

Willy Bárcenas acudió a una fiesta en la que había cerca de 40.000 personas y varios testigos presenciaron cómo el hijo de Luis Bárcenas le daba un puñetazo al director artístico y productor, José Gallardo, conocido por ser uno de los principales organizadores del Festival Tomavistas, tal y como informa ‘La Otra Crónica’. ¿El motivo? Un comentario de este diciendo que se “alegraba” de que su padre permaneciese entre rejas. Si bien es cierto que otros presentes apuntan a que solamente le preguntó “¿qué tal tu familia?”

No se lo pensó dos veces antes de liarse a puñetazos y tuvo que ser desalojado a la fuerza por el dispositivo de seguridad del recinto. De momento, no hay ninguna denuncia interpuesta por ninguna de las dos partes, ni ningún manifiesto de lo ocurrido. Ni Willy ni el supuesto agredido han confirmado ni desmentido nada. Parece que el productor no le va a dar más bombo a esta desagradable situación y prefiere olvidarlo.

El cantante trata de lidiar con la fuerte presión que le supone ser un personaje público y llevar a cuestas una incómoda situación familiar. En este punto, hay que destacar que su padre, Luis Bárcenas, cumple una condena de 33 años en prisión. Lo mismo que su madre, Rosalía Iglesias, fue condenada a 15 años de cárcel y en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de que se resuelvan los recursos que su equipo jurídico ha interpuesto ante el Tribunal Supremo.