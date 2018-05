Tener la suerte de ser un personaje público no va ligado a interpretar las leyes de manera particular, por mucho que estas no estén escritas, ni tomarse ciertos privilegios. Algo que Victoria Federica podría haber olvidado por un momento. El pasado 24 de mayo tuvo lugar la ‘Corrida de la cultura’, dentro de la programación por la feria de San Isidro. Como gran taurina que es, la hija de la infanta Elena no se quiso perder la faena de El Juli y Ginés Martín. Sin embargo, su llegada no estuvo exenta de polémica.

Pasaban las seis y media de la tarde cuando la joven llegaba junto a dos amigos a la Plaza de Las Ventas. Restaban treinta minutos para el inicio de la corrida y la cola de gente ya era considerable, aunque bastante dispersa. Victoria Federica no hizo ni tan siquiera amago de ponerse al final de esta, sino que fue hasta donde se encontraba la entrada, orquestando la controversia.

Algunos la reconocieron y no dudaron en señalarla: “Es la hija de la infanta Elena”. Otros se mostraron más enojados con ella: “¡Vete a la fila!”, “Pretende no hacer cola, ¡no te jode!”. Desoyendo todos los comentarios y sin querer hacer declaraciones a la prensa que la seguía, la hermana de Froilán caminaba decidida hasta el punto de acceso de la Puerta de Arrastre. Sorprendentemente, los vigilantes de seguridad no le permitieron el acceso y le aconsejó que se marchase. ¿Se habría equivocado de puerta o sería a consecuencia de los abucheos?

Descolocada ante tan incómoda situación, Victoria Federica acabó marchándose y entrando por otro acceso, pero lo que es seguro es que no guardó la cola. Su madre, la infanta Elena, también fue, pero se sentaron por separado. La verdad es que su hija no destaca por protagonizar momentos polémicos, más bien todo lo contrario, pero esta es la excepción que confirma la regla. ¿Qué pensará de que su hija se intentase colar?