45 años no se cumplen todos los días y por eso Vicky Martín Berrocal ha organizado una fiesta por todo alto para celebrarlo. Se ha llevado a Málaga a su círculo íntimo de amigas y juntas han pasado dos días de auténtico órdago. La diseñadora tiene muchísimos motivos para festejar y actualmente vive un momento de felicidad pleno, demostrando que la edad no es un problema para salir un par de noches seguidas.

No olvidará fácilmente este cumpleaños porque sus amigas y su hija, Alba Díaz, se encargaron de que Vicky Martín Berrocal lo pasase en grande. La joven protagonizó una de las sorpresas de la noche al salir de dentro de la tarta de cumpleaños que le tenían preparada. La emoción y la euforia se apoderaron de la sevillana. Y es que tiene que ser inolvidable ver a la persona que más quieres darte esa alegría.

No fue el único gran momento del cumple y Marta Sánchez se encargó de ello. La cantante, una de las grandes amigas de Vicky, no quería perderse un evento como este y le puso música a la velada. No faltó su controvertido himno de España ni otros temas de su amplísimo repertorio. Hasta la propia Vicky Martín Berrocal se arrancó y se animó a coger el micrófono para demostrar que no se le da nada mal eso de cantar. Para la ocasión, escogió un vestido blanco de pedrería que se aliaba con la elegancia más fina. Todo un acierto para un 45 cumpleaños inolvidable. Da gusto tener amigos y familiares así.