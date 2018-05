La grandeza de los famosos es que siempre te pueden salir por donde menos te lo esperas y eso es lo que ha pasado con Vicky Martín Berrocal. Durante la presentación de su nueva colección de joyas, la diseñadora no ha descartado volverse a casar: “Creo que es el año y creo que puede ser y puede ser definitivo y tengo… no te vayas a creer que estoy loca, hay alguien ahí”, contaba ante los micrófonos de ‘Europa Press’. Boom, bombazo en toda regla (…) Yo siempre digo que en la vida las cosas pasan por algo. Diseño vestidos de novia, me embarco en una colección de joyas de novia. Estoy con muchas cosas de novia. Incluso, es ella misma la que insiste en dar más pistas: “Creo que es el año y creo que puede ser y puede ser definitivo y tengo… no te vayas a creer que estoy loca, hay alguien ahí”.

Hablar de Vicky es hacerlo de una mujer con un talento emprendedor y una faceta creativa extraordinarios. Igual de capaz es de vestir a una novia que a una flamenca para la Feria de Abril o de crear una fragancia que contenga su esencia más pura con notas olfativas muy personales. Su firma ‘Victoria’ es un éxito y las celebs no dudan en incluir diseños de la sevillana en su armario. Valga como ejemplo la confianza que Georgina Rodríguez le ha demostrado en más de una ocasión a la andaluza. La última vez hace unos días, cuando la novia de Cristiano Ronaldo lució un look de la marca de Vicky Martín Berrocal: top de dos colores, pastel y azul, de escote asimétrico que termina en una falda de color beige con un lazo. El conjunto está valorado entorno a unos 270 euros.

Ahora, Martín Berrocal ha vuelto a la carga con su comentada línea de joyas para novias, creadas de la mano de Agatha París, siendo el debut de la firma parisina en el terreno nupcial. Se trata de una pequeña colección capsula que consta de 20 piezas (16 pendientes, dos alianzas y dos pulseras) y que tiene como fuente de inspiración a mujeres muy importantes de la realeza durante la historia. Los accesorios toman nombres como Diana, Sofía, Rania, Grace, Carlota…. ¡Y Letizia! Efectivamente, Vicky Martín Berrocal ha querido hacer un guiño a la monarquía española y no descarta enviar una muestra de la línea ‘Letizia’ a Casa Real: “Creo que deberíamos mandar esa pieza. No sé si algún día la luciría la Reina, pero sería un placer”. Ahora solo falta que la consorte recoja el guante que le ha lanzado Vicky Martín Berrocal”, confiesa en los micrófonos de la agencia Gtresonline. También hay otra gama nombrada como ‘Leonor’, en honor a la heredera al trono español.

La propia Vicky Martín Berrocal ha desvelado una anécdota que tiene que ver con uno de los pendientes de su nueva colección. La pieza era muy similar a los que llevó Meghan Markle en su boda el pasado 19 de mayo y la diseñadora no dudó en cambiar el nombre de los suyos. Por otro lado, se trata de joyas que juegan con el ‘quita y pon’. Están realizadas en plata de ley con circonitas y sus precios oscilan entre los 79 y los 200 euros. ¿Las utilizará en su posible boda este año?