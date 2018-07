El verano es la época perfecta para viajar recuperar fuerzas y disfrutar de unos días lejos de la rutina en compañía del ser amado. Sin embargo, que la persona que crea mariposas en el estómago todavía no haya aparecido no significa que el verano no tenga el mismo encanto. Precisamente, la época estival es una de las mejores para encontrar pareja pues el buen tiempo hace que el ánimo mejore y bronceado del sol que los rostros sean aún más bellos.

Sin duda, una de las famosas que están más morenas es Lara Álvarez, que ha aprovechado los meses de trabajo en ‘Supervivientes’ para coger un color muy envidiable. Si bien llegaba de la lejana Honduras con un supuesto novio, el empresario argentino Edu Blanco, al final ha resultado que la asturiana está soltera y sin compromiso. También está muy morena Alba Díaz, aunque en su caso por largas jornadas de piscina y unas vacaciones de ensueño. A sus 18 años, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz es una de las integrantes más jóvenes de las listas de los soltero de oro.

Si hace unos años la soltería podría llegar a estar mal vista, cada vez está mejor visto disfrutar de la vida en soledad. En muchas ocasiones, las complicadas agendas que tienen los famosos hacen que sea muy complicado encontrar a alguien con quien compartir la vida. Ese es el caso de nombres como Álex González, Miguel Ángel Silvestre o Adriana Ugarte, que viven centrados en sus carreras profesionales, pero sin cerrar la puerta al amor.

Por supuesto, no hay límite de edad para volver a sentir la chispa. Si hace unos meses Ágatha Ruiz de la Prada volvió a enamorarse de la mano del empresario Luis Miguel Rodríguez, quizás la siguiente sea la infanta Elena, que comparte lista con su hijo, Froilán, también soltero.