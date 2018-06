Las vacaciones de Sara Carbonero en clave de looks

Que te vas de vacaciones y aún no ha pensado qué te vas a llevar… No te preocupes, Sara Carbonero puede ayudarte a hacer la maleta perfecta en la que meter los looks imprescindibles con los que triunfar seguro.

Eso es lo que, al menos, ha conseguido ella, logrando que los vestidos y otras prendas que ha lucido durante sus idílicas vacaciones en Cerdeña junto a Iker Casillas y sus dos hijos se agoten en las tiendas.

A través de su cuenta de Instagram, ha compartido cada uno de sus estilismos ya fuera para ir a la playa -siempre con mucho estilo- o dar un paseo en bicicleta- sin perder un ápice de glamour-.

Una de las primeras imágenes que compartió en redes sociales fue luciendo un mono de color negro con detalles bordados en el escote de la firma que es imagen, Calzedonia, valorado en 50 euros.

Otro de sus estilismos para ir cómoda en la playa también ha llamado mucho la atención entre sus seguidores: vestido fluido en color índigo y sandalias planas de cuero, el modelo Grace Kelly de la firma Ancient Greek, que cuestan unos 160 euros.

También en la playa ha publicado una divertida imagen en la que el viento ondea su melena y le tapa parte del rostro. La sudadera de caballitos que lleva en dicha imagen es la marca Ewan, una firma asturiana recurrente en el armario de la periodista.

Aunque si hay una camiseta que ha desatado todo tipo de comentarios en las redes ha sido la de la firma Gucci, con una foto y un mensaje sobre John Lennon, valorada en casi 400 euros.

Su peto vaquero de color blanco de mango y su vestido de tirantes con estampado Vichy también han sido otras de las prendas que han causado furor.