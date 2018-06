Iñaki Urdangarin ya conoce su futuro más inmediato. Y es que este 12 de junio ha sido la fecha elegida por el Tribunal Supremo para dictar sentencia contra el cuñado del Rey Felipe VI y, cuando gozaba del beneplácito de la Casa Real, duque de Palma. Una fecha significativa, dado que es la víspera del 53 cumpleaños de su mujer, la infanta Cristina. Los magistrados han revisado la condena de más de seis años y han decidido rebajarle la pena cinco meses, por lo que finalmente ha sido condenado a 5 años y 10 meses de cárcel.

Desde que en 2011 saltase a la opinión pública el escándalo del Caso Nóos, el marido de la infanta Cristina ha estado en el centro de la diana, algo que no le ha impedido seguir disfrutando de una vida plena de ocio, lujo y planes caros. Desde viajes al extranjero a cenas en familia en los restaurantes más exclusivos de la geografía mundial, pasando por días a bordo de un yate. Un estilo de vida que no casa con una persona que esperaba escuchar la decisión de la Justicia sobre su futuro. Una decisión que ha llegado este martes y que, presumiblemente, no era la que esperaba.

Lo cierto es que el exjugador de balonmano parece vivir ajeno a todo el ruido que le rodea y a esa férrea amenaza de la cárcel. Durante estos años, le hemos visto cenar en el lujoso Albergaccio di Castellina, reconocido con estrella Michelin. Tampoco hay que perder de vista la comilona de la que disfrutó junto al Rey Juan Carlos hace unos meses, cuando el emérito viajó a Suiza para celebrar con él y con su hija su 80 cumpleaños. Cómo no, ambos eligieron uno de los locales más chic de Ginebra.

Como deportista de élite que ha sido, Urdangarin sigue teniendo vivo el gusanillo del ejercicio y por eso practica tenis, surf o esquí, pero en los mejores centros y espacios. Pese a que es un rostro conocido a nivel mundial, Iñaki Urdangarin no perdona su participación en diferentes carreras populares. Su preferida, el Maratón de Ginebra, para la que se prepara concienzudamente cada año y que corre junto a su familia. De hecho, esta se celebra este próximo fin de semana y podría convertirse en su último plan antes de entrar en prisión, algo así como una despedida por todo lo alto de su libertad.

Tampoco ha escatimado en las vacaciones familiares. Roma ha sido una de sus últimas escapadas, donde tanto Iñaki Urdangarin como su esposa se dejaron ver disfrutando de todos los lujos y encantos de la capital italiana. También en la ciudad del Coliseo fueron vistos en la misa de Epifanía presidida por el papa Francisco en San Pedro del Vaticano.

Esta actividad se aleja mucho de la que se le presupone a una persona preocupada por su futuro judicial, a la espera de saber si iba a entrar o no en prisión. Ahora que el Supremo ha decidido confirmar la condena a Urdangarin -aunque con una rebaja de cinco meses- e irá a prisión 5 años y 10 meses, seguramente las fotografías del cuñado del Rey disfrutando de yates, restaurantes de lujos, viajes por todo el mundo y deportes varios dejarán de producirse, al menos durante los próximos años.

Vamos a repasar qué ha hecho Urdangarin estos meses antes de conocer la resolución del Supremo.