Cayetano Martínez de Irujo fue uno de los protagonistas durante la primera entrega del programa de TVE, ‘Lazos de sangre’, que estará dedicado a las sagas. La Casa de Alba ha sido la primera familia de la que se ha hablado, y de la que se han conocido cosas que desconocíamos hasta el momento. El programa se estrenó con un 12% de audiencia, lo que significa un éxito para la cadena.

Pues bien, Cayetano Martínez de Irujo no dudó en aceptar la invitación de la cadena (tampoco su hermano Carlos, el actual Duque de Alba). En el programa ha hablado de algunos traumas que tenía de su infancia: “Me ha costado 30 años regenerar mi trauma de infancia y mi destrozo emocional. Ahora empiezo a ser yo. Y para ello no he dudado en tratarme con tratamientos psicológicos porque no me dejaba avanzar”, ha explicado en la entrevista.

Ha hablado del papel que tuvo la duquesa de Alba como una madre “implacable”. Su educación no ha sido lo único que ha afectado a su infancia, ya que la muerte de su padre, Luis Martínez de Irujo, fue un duro golpe: “No podía hablar de ello hasta hace poco. Uno de mis hermanos fue el que nos dio la noticia. Nos sentó y nos dijo: ‘papá está en el cielo’. Aún me emociono, que no te hayan dejado despedirte de tu padre…”.

Tras el duro golpe de la muerte de su padre, Cayetano tampoco pasó por una etapa fácil cuando su madre se casó con Jesús Aguirre: “A los 15 años me revelé y me quitaron a las nanis. Y de repente llegó Jesús y me dijo que iba a estar bajo su madre…”.

En cuanto al tercer marido de la duquesa de Alba, Cayetano siempre ha dedicado buenas palabras hacia él: “Es un hombre maravilloso, inteligente, humano y sencillo. Fue un gran compañero. No se puede pedir más”. Sin embargo, los comienzos de la relación con su madre no fueron fáciles, y cuando se enteró de la nueva relación de su madre, no dudó en hacerle un cuestionario: “Imagínate interrogando a Alfonso, preguntándole qué intenciones tenía…”.