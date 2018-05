Dos años después de su paso por Supervivientes, la participación de Mila Ximénez en el concurso se ha puesto en entredicho por una grave acusación de Dulce Delapiedra, quien durante su visita a ‘Sálvame’ dejó caer que la organización del concurso habría hecho trampas y Mila habría tenido un trato de favor con respecto a sus compañeros de edición, entre los que se encontraba ella misma.

En cierto momento del programa del pasado lunes, Mila Ximénez, que estaba enzarzada en una discusión con la niñera de Isa Pantoja, le espetó que durante su participación en Supervivientes ella sí había logrado pasar a la final. Una pulla que no sentó nada bien a la catalana, que decidió contraatacar y dejar caer que no lo consiguió por ella misma. “¿Quieres que cuente por qué te llevaron a la final?”, amenazó.

Finalmente, Dulce cumplió su ultimátum y explicó que “a ti te sacaban todas las noches porque te volviste loca. Mandabas a la mierda a todo el mundo, hasta al equipo del programa. Te sacaron un montón de veces de la isla. A mí me dio un ataque y no me sacó nadie de allí para que yo me peleara contigo”.

Quitando hierro al asunto, la respuesta de la periodista sevillana fue que se estaba volviendo loca por no haberse tomado las pastillas. Si bien la conversación interesó mucho a la audiencia, que comentó el momento en las redes sociales, Sálvame decidió poner punto final a la discusión dando paso a un vídeo de Romina Malaspina, la última en abandonar la edición de este año.

Una vez acabado el video, la conexión volvió a plató, donde parecía que no hubiera pasado nada entre Dulce y Mila Ximénez, que estaban como si tal cosa. Una posible estrategia que, sin embargo, no ha alejado de Ximénez la posibilidad de que su paso por el concurso de supervivencia estuviera salpicado por las trampas.