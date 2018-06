El nombre de Mónica Gil Manzano se ha colado en las tertulias del corazón en los últimos días. El motivo no es otro que su relación directa con los VIPS, a los que acababa estafando. Es por eso por lo que ya se la conoce con el sobrenombre de ‘la timadora de los famosos”. Su misión consistía en ofrecer pisos de lujo y embolsarse unas cuantiosas comisiones que nunca acreditaba, tal y como desveló ‘El Mundo’. El método que tenía de compensar a sus clientes era invitándoles a comer a restaurantes exclusivos u obsequiándoles con regalos caros. Kiko Matamoros o Mila Ximénez pueden dar buena cuenta de estos fraudes.

En efecto, este caso ha aterrizado hasta en el plató de ‘Sálvame’ y no ha dejado exentos a algunos de sus colaboradores más carismáticos. Antes, Diego Pablo Simeone y su novia, Carla Pereyra, habían sido estafados por Gil Manzano. De hecho, la novia del entrenador del Atlético era utilizada como gancho. Su radio de actuación tenía como epicentro el siempre suntuoso barrio de Salamanca, en Madrid.

Kiko Matamoros narró así su experiencia: “A mí y a mis amigos, se lo trasladé a un par de amigos con la mejor voluntad, fueron más listos, se molestaron más que yo en ver de qué iba la historia y el piso no se podía ver, había que adelantar dinero, no se podía ocupar hasta enero de 2019… una cosa tremenda”.

Mientras tanto, Mila Ximénez fue más allá y desveló que la ‘timadora’ le llegó a ofrecer gestionar su patrimonio: A mí me llamaba continuamente. Me propuso un negocio con la empresa ‘Sinanca’ hace cinco años, quería gestionar mi patrimonio. Me pedía que le ingresara el dinero que yo ganaba y ella me lo iría administrando, pero le dije que yo no ganaba tanto”, dijo la colaboradora.

También Jorge Javier Vázquez tuvo algún coqueteo con Mónica Gil Manzano, aunque a través de una segunda persona: “Se reunió con mi cuñado que es mi administrador. Quería el dinero ya de todo, que le transfiera el dinero en dos días”, reconoció el presentador.

El Tribunal Superior de Justicia ha reconocido que Gil Manzano fue detenida el jueves pasado y pasó a disposición de un Juzgado de Guardia de Madrid, que tras tomarla declaración decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza por presunta comisión de varias estafas, una investigación que lleva el Juzgado de Instrucción 54 de la capital madrileña.

La Fiscalía alude como prueba que la sospechosa simuló una solvencia profesional y empresarial de la que carecía ante la víctima, con la que tenía una relación de amistad y confianza. El fiscal solicita para ella una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de estafa y reclama que indemnice a la víctima con 58.000 euros.