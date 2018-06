Thomas Markle, el padre de Meghan Markle fue noticia antes de la boda de su hija y vuelve serlo ahora, tras el enlace.

Thomas ha concedido una entrevista a ‘Good Morning Britain’, siendo la primera vez que habla en un medio británico, y con la cual, como era de esperar, ha generado una gran expectación.

Fue el gran ausente en la boda de Meghan y Harry. Tras unas polémicas imágenes en las que Thomas Markle aparecía con un fotógrafo en un robado pactado para lucrarse con la vida de su hija, Thomas, que iba a llevar a Meghan al altar, tuvo que dar un paso atrás y no acudir.

Ahora se lamenta de todo aquello que considera “un error”: “Todo se fue al infierno. Me siento mal y ya me disculpé por ello”. “Quería llevar a mi hija por ese pasillo”.

¿Cómo le contó Meghan que salía con Harry?

Además de las disculpas reiteradas, Thomas Markle ha detallado cómo le dijo Meghan que estaba saliendo con el príncipe Harry: “Las primeras llamadas telefónicas fueron: ‘Papá, tengo un nuevo novio’. Y yo le dije: ‘Eso está muy bien’. La siguiente llamada fue: ‘Es británico’. Y le dije: ‘Eso está muy bien’. La tercera vez ya me dijo: ‘Es un príncipe’. Y después añadió: ‘Es Harry‘. Y yo le contesté: Oh, Harry, está bien”.

El padre de Meghan Markle, que ha definido al príncipe Harry como un “un hombre muy agradable, un caballero y muy simpático”, ha detallado qué indicaciones le dio ésta para que la información no saliera de la familia: “Por supuesto, tendremos que llamarlo ‘H’ para que nadie sepa que estamos hablando de Harry”, comenta Thomas que le dijo su hija.

En cuanto a la pedida de mano, Thomas Markle asegura que el príncipe Harry le llamó por teléfono: “En realidad, Meghan me lo contó primero… Luego Harry llamó por teléfono a Meghan, me llamaron y Harry me pidió su mano por teléfono. Yo le dije: ‘Eres un caballero. Prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija, y por supuesto te doy mi permiso'”.

Sin duda, unas curiosas declaraciones que no sabemos cómo habrá sentado a los miembros de la Casa Real Británica, a quienes Thomas aún no conoce.