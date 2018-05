Terelu sirve su venganza en plato frío a Rafa Mora

Tras la exitosa presentación que hizo Terelu este miércoles 23 de mayo de su nueva línea de joyas, la colaboradora reaparecía este jueves 24 de mayo en su plató. Pero la tranquilidad le iba a durar poco. Junto a ella, un Rafa Mora dolido le ha echado en cara nada más comenzar el programa el hecho de que no le hubiese invitado. Allí estuvieron todos los compañeros de la hija de María Teresa Campos, menos él.

“Ayer fue la presentación de Terelu, su fiesta, y yo no recibí invitación por parte de mi compañera. Pero oye… yo lo respeto”, ha dicho Rafa Mora con cierta ironía.

Terelu Campos ha recibido sin problemas el dardo de su compañero y ha explicado los motivos de su decisión de no invitar a Rafa Mora en un día tan especial para ella: “Yo no dejo de invitar a Rafa porque yo tenga diferencias aquí con él, sino por un comentario que él hizo y que me dolió mucho.”, ha comenzado Terelu aclarando.

Una venganza pensada desde hace un año

Todo se remonta al mes de julio de hace un año, cuando Terelu presentó su libro ‘Frente al espejo’: “Yo cuando presenté mi libro juro que invité a Rafa Mora con todo el gusto del mundo”.

En aquel momento, Rafa Mora hizo un comentario que Terelu no ha perdonado: “Rafa Mora dijo en directo que yo le había invitado por su tirón en redes sociales. Por eso, no le he invitado esta vez”, ha narrado la hija mayor de María Teresa Campos. “Si hubiera estado esa tarde en plató, te hubiera replicado inmediatamente”, ha asegurado Terelu a su compañero.

Rafa Mora no ha tenido más remedio que admitir que ese comentario existió y por lo tanto no ha podido reprochar la decisión de Terelu: “Fue un comentario desafortunado y lo dije en caliente”, ha confesado.

Lo que está claro es que Terelu Campos es una mujer que perdona pero no olvida. Un año llevaba la hermana de Carmen Borrego con ese comentario clavado en el corazón.