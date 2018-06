Si hubo una pareja que dio de qué hablar en el año 2005, esa fue la formada por Pipi Estrada y Terelu Campos. Lo suyo parecía ir en serio y el periodista deportivo llegó a estar muy integrado con todo el clan Campos.

De aquella época quedaron momento memorables como el famoso ‘Pimpán’ al que Pipi sometió a Terelu en una discoteca mientras bailaban.

Pero lo suyo acabó mal. Tras su ruptura, Pipi irrumpió en el mundo del corazón y desveló intimidades de Terelu y su familia que acabó con su relación y una posible amistad para siempre.

Pero ahora que Terelu está viviendo un momento complicado en el que se ha colocado en el centro de la diana de numerosas críticas por parte de personas que trabajaron o coincidieron con ella en el pasado y que la tachan de diva y déspota, Pipi Estrada ha sorprendido a todos sacando la cara por su ex.

“No es la mujer que están dibujando”

El periodista no ha dudado en hacer pública una férrea defensa de Terelu a través de redes sociales. Pipi ha publicado una fotografía de él junto a Terelu, perteneciente a la época en la que eran pareja. Junto a ella ha escrito lo siguiente: “Ahora que todo el mundo tiene licencia para descalificar a @terelubcampos a mí me produce rechazo tanto miserable. Es una persona que tiene sus cosas buenas y menos buenas pero no es la mujer que están dibujando ahora un ejército de mediocres que ni la conocen. Y lo digo yo que viví bajo el mismo techo tres años y medio. Vale ya!!”.

Algunos han querido ver cierto oportunismo en esta defensa. Por si quedaban dudas, Pipi Estrada ha vuelto a publicar, acto seguido, otra fotografía de él y de Terelu, aclarando los motivos que le han llevado a sacar la cara por ella: “Mucha gente me pregunta por qué he defendido a @terelubcampos. Voy a saciar su curiosidad. La razón principal es que soy muy tolerante con la crítica, pero soy muy rebelde contra la crueldad. Ni quiero, ni busco absolutamente nada de nada, esto que quede muy claro… como todos los seres humanos cometemos errores yo el primero. Lo único que hice ha sido responder a tanto miserable escondido en el pelotón de mediocres que tiene @salvameoficial. Punto final!!”.