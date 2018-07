No todo ha terminado para Terelu Campos: vuelve al hospital

Terelu Campos continúa recuperándose de la operación a la que se sometió hace apenas unos días. De hecho, ha tenido que acudir este lunes 16 de julio a una revisión médica. Ha aparecido con rostro serio, sola, sin la compañía de ningún miembro de su familia, ni de su hija, Alejandra Rubio, que ya ha explicado a través de Instagram que “estamos bien”.

La colaboradora de televisión ha recibido el cariño no solo de su familia, también de todos sus compañeros del programa ‘Sálvame’ y grandes amigos como Rocío Carrasco han querido mostrar todo su apoyo a Terelu de manera pública, para animarle en su recuperación.

El último parte médico del estado de salud de Terelu Campos, tras haber sido intervenida para extirparle el tumor canceroso que se le detectó en la mama izquierda, ha sido muy bueno. Buenas noticias para el clan Campos, pero especialmente para Terelu, que vivía este renacer de su cáncer con un evidente miedo, aunque con fuerzas para salir victoriosa. Afortunadamente, todo ha salido bien, como así acaba de informar un nuevo parte médico tras analizar el tumor que se le extirpó este miércoles en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La mejor noticia que podría haber recibido Terelu Campos este jueves era precisamente la que le ha llegado: el ganglio centinela no está afectado. Este ganglio linfático es el más próximo a las células tumorales de su mama izquierda y, por tanto, sería el primero en recibir las células cancerígenas que propagarían la enfermedad por el pecho y el resto del cuerpo, pero no se ha dado el caso. Se le ha detectado a tiempo y todo ha salido bien. Al ser un tumor en fase primaria y no haberse extendido al ganglio centinela, no hay posibilidad de que se extienda ya.

Terelu Campos fue intervenida en la mañana del miércoles “satisfactoriamente”, como así han informado desde la Fundación Jiménez Díaz en nombre de su paciente. Lo hacían a través de un escueto comunicado de prensa, la misma vía por la que se dio a conocer que se le había detectado un nuevo cáncer de mama seis años después del primero. El doctor Díaz Miguel ha sido el encargado de llevar a cabo la tumorectomía, que trata de conservar en todo momento el pecho, a la vez que elimina la parte infectada por el cáncer de la mama izquierda.