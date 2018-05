Terelu Campos pasa del rapapolvo de Belén Esteban y se va a los toros

Terelu Campos elige cómo, dónde y cuándo ponerse las botas y bajarse al barro a bregar con quien osa desafiarla o ponerla en jaque. Especialmente combativa se muestra cuando es su hija, Alejandra Rubio, la que está involucrada en alguna de las polémicas que tan bien solventa la colaboradora. La última ha sido con su compañera Belén Esteban, tras un conflicto con las hijas de las dos.

¿Y cuál ha sido el primer paso de la andaluza tras la contundente respuesta de Belén? Marcharse a los toros. Terelu ha disfrutado de lo lindo en la plaza de Las Ventas de los festejos por la Feria de San Isidro, mostrando su lado más taurino. La menos de las Campos demostró que iba bien equipada: cigarrito en la boca y algo de picoteo para matar el gusanillo del hambre y hacer más más ameno el espectáculo. Pura vida para ella. En la misma corrida también vimos a otros famosos como el Duque de Alba o Adolfo Suárez

Para conocer más el enfrentamiento entre dos de las divas de la televisión nacional es necesario recapitular. La hija de María Teresa criticó duramente a todos aquellos que se atrevieran a apuntar a una posible enfermedad de su niña, sólo por el hecho de que su constitución sea delgada. Pero lo hizo citando a Andreita Janeiro, algo que ya sabemos enciende la mecha de la princesa del pueblo.

Para más inri, Belén Esteban no fue a la fiesta que Terelu hizo para presentar su nueva línea de joyas. Este hecho no ha gustado a la hija de María Teresa Campos, que ya venía caliente por las críticas que la de San Blas le hizo cuando organizó la fiesta por la mayoría de edad de su hija. Belén fue muy dura contra la madre de Alejandra Rubio: “Yo a todo lo que me ha invitado Terelu he ido. Ella vino a mi fiesta y ella me invitó a la suya. Yo el día anterior le dije que seguramente no podría ir. Ella me llamó y yo no pude cogerle el teléfono. El día de la fiesta le volví a advertir que no podría ir porque no me encontraba bien. Luego la vi en Telecinco y no me dijo nada. No me preguntó nada y ahora la veo en una entrevista diciendo que está dolida porque yo no he ido a su fiesta. No lo entiendo. aún no le he dicho el motivo por el que yo no fui a su fiesta. No he tenido opción”.