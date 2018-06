A nadie le pilla por sorpresa que Terelu Campos podría ser una magnífica crítica gastronómica y que conoce algunos de los mejores restaurantes de la capital, esos donde dar al paladar un homenaje de sabores y texturas. Una de sus últimas salidas con amigas, la colaboradora fue a cenar a ‘Trébedes’, un restaurante en plena Moraleja de Madrid, que apuesta por la cocina tradicional mezclada con toques modernos y recetas mediterráneas.

Terelu llegó y cenó con sus íntimas, pero al poco rato hizo acto de presencia Kike Calleja para recogerla. El reportero permaneció dentro del restaurante un buen rato y se tomó un combinado en copa de balón para amenizar un poco la noche y relajarse tras una dura jornada de trabajo. Da la sensación de que fue a buscar a Terelu Campos porque ambos salieron y se montaron en coche para irse juntos. Lo que pasase después solo lo saben ellos.

Hay que recordar que hace tiempo que los dos tuvieron una historia sentimental con final fallido, pero que los dos guardan en la memoria con gran cariño. De hecho, el propio Kike llegó a abrirse en canal hablando de su vínculo con Terelu: “Sí que, durante un tiempo, esto nunca lo he contado, cuando tuvimos nuestra historia seguramente no supe vivirla ni disfrutarla como me hubiera gustado como si lo hubiera hecho hoy en día, incluso llegué a enamorarme después de estar con ella, cosa que para mí es un error. Me enamore después, cuando cortamos. Siempre he dicho que viví una etapa muy complicada en mi vida y quizás en ese momento no estaba tan centrado como me hubiera gustado. Me arrepiento de no haberlo podido disfrutar como me hubiera gustado, y eso se lo he dicho a ella”.

Terelu Campos ha reconocido últimamente estar bastante preocupada por llevar sin pareja tres años, pero con estas salidas nocturnas en las que disfruta de la compañía de sus amigas y de su íntimo, Kike Calleja, ¿quién necesita más?