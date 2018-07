Terelu Campos tras confesar que tiene cáncer de nuevo: “Cuando me dieron la noticia lloré de rabia pavor y terror”

Este viernes por la mañana, las redacciones de todos los medios del país se paralizaban al conocerse la noticia de que Terelu Campos tenía que volver a enfrentarse un cáncer.

“La paciente Doña Teresa Borrego Campos presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda, por lo que será intervenida en los próximos días en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El proceso está siendo coordinado por el doctor Francisco Lobo”, se podía leer en el escueto comunicado que habían remitido a los medios para anunciar que la enfermedad de Terelu se había reproducido.

[Terelu Campos anuncia que vuelve a tener cáncer de mama]

En enero de 2012 la periodista hacía público que tenía cáncer de mama. Desde que se le detectase el tumor en el pecho derecho hace seis años, tuvo que someterse a un proceso de radioterapia, quimioterapia e incluso a una intervención quirúrgica.

Desde entonces había estado tomando medicación también, y hace un año su oncóloga le anunciaba que se había recuperado de su enfermedad aunque debáis someter a revisiones rutinarias cada seis meses.

Ahora tendrá que ser intervenido nuevamente este miércoles en la Fundación Jiménez Díaz para extirparle un tumor en estado primario que le han encontrado los médicos.

[Este miércoles, el día en el que todo vuelve a empezar para Terelu Campos]

Este sábado la propia Terelu ha querido sentarse en el plató del programa ‘Sábado Deluxe’ para explicar personalmente cómo está atravesando este delicado momento.

Su testimonio era muy esperado por el público y también por su compañeros de espacio, que ya le habían mostrado públicamente todo su apoyo.

[Así han reaccionado los compañeros de Terelu: “Estamos conmocionados”]

La presentadora del programa esta noche, María Patiño, ha elogiado su fortaleza y que haya guardado silencio y mantenido el tipo los días previos a dar la noticia. La conductora de ‘Sábado Deluxe’ iba vestida de rosa a propósito, algo que ha alabado la propia Terelu ya que “significa la lucha y la esperanza”.

Terelu ha confesado nada más aparecer en pantalla que estaba muy nerviosa. Tenía los ojos enrojecidos y no ha podido evitar derramar varias lágrimas.

Cuando María le ha preguntado cómo se encontraba, la periodista ha resumido en dos palabras: “estoy esperanzada y asustada”. “Esperanzada porque tengo la confianza de que cuando me operen y me quiten el tumor, el análisis de ese tumor me de esperanzas, de no volver a pasar otra vez por todo”.

Junto a María, y de su mano literalmente, ha repasado cómo fue el momento de recibir el diagnóstico. Terelu fue a un revisión y uno de sus médicos le detectó algo anómalo, por lo que procedieron a realizarle una biopsia de inmediato.

Todo eso ocurría el jueves 28 de junio, y un día después, sobre las 7 de la tarde, y cuando Terelu se encontraba en ‘Sálvame’ recibía la llamada de su doctor para confirmarla que se trataba de un tumor (de 5 milímetros).

Totalmente sincera, la hija de María Teresa Campos ha confesado que “lloraba de terror y de pavor”, porque no se creía que tuviera que volver a pasar de nuevo por ese proceso.

[Hablan Carmen Borrego y María Teresa Campos tras conocerse que Terelu vuelve a tener cáncer]

“Pensar en mi hija y en mi madre me da fuerzas” ha dicho la colaboradora, que quería llevarlo en silencio porque su madre todavía no lo sabía.

De hecho, contárselo a María Teresa ha sido uno de los tragos más amargos. Mientras que su hija Alejandra lo supo antes, la ex defensora de la audiencia fue la última en enterarse, y la noticia le produjo tal shock que se puso a temblar.

Tras contarle a María otros detalles cómo la incertidumbre y el terror que le había producido someterse a las pruebas para descartar que la enfermedad no estuviese en otras partes del cuerpo, aparecía en el plató Mila Ximénez, con la que se fundía en un cariñoso abrazo.

Después aparecían otros de los compañeros del programa como Chelo García-Cortés, Gema López, Lydia Lozano o su hermana, Carmen Borrego, que le han mostrado todo su respaldo.

Terelu, a la que hemos visto llorar en varias ocasiones de su entrevista, ha comentado que hasta que no le hagan un análisis al tumor que le extirpen el miércoles, no se sabrá el alcance del enfermedad y el tratamiento a seguir. Aunque ella espera “no llegar a los penaltis”, usando un símil futbolista para referirse a que no le gustaría volver pasar por una radio y una quimioterapia.

La entrevista ha finalizado con un mensaje de Alejandra que ha leído su tía Carmen, para transmitirle fortaleza y decirle que se va a curar una vez más: “Eres la mejor madre del mundo y vas a superar esto”. Así como un regalo por parte de todo el equipo del programa, un colgante en forma de T.