Los secretos del clan Preysler, al descubierto por Tamara Falcó

Había mucha expectación con la entrevista que iba a conceder Tamara Falcó a Bertín Osborne en el programa ‘Mi casa es la tuya’. En primer lugar, porque hacía tiempo que la joven no había acudido a ningún acto público. Y en segundo, porque la entrevista iba a tener lugar en su casa, la residencia familiar Villa Meona. un lugar al que muy pocos medios han tenido acceso, y en el que viven Tamara, su madre, Isabel Preysler, su abuela y Mario Vargas Llosa.

Tamara, fiel a su sinceridad y naturalidad, se mostró muy cómoda durante toda la entrevista y fue desgranando a Bertín algunas anécdotas y detalles de su familia, que no se habían sabido hasta ahora. De hecho, llegó a decir entre risas que cuando su madre quiera el programa la iba a matar.

Por supuesto, la joven habló sobre Isabel, de quien aseguró que tiene carácter. Con frases como “Mi madre no es de mucho discutir, es de implementar lo que ella

quiere a la fuerza”, dejó claro que quien manda en casa es su progenitora.

Tamara desveló cómo conoció el romance de su madre con el Premio Nobel, algo que su hermana Ana no sospechaba, pero que ella advirtió cuando Isabel dejó de estar en camisón los sábados y empezó a arreglarse porque el escritor acudía a almorzar.

También tuvo palabras para la actual pareja de su madre, describiéndole como un señor muy divertido y trabajador (madruga como la propia Tamara). “A mi madre le hace mucho bien. Si fuera por ella iría de cena de postín en postín, o sea, es lo que le gusta, su tendencia, pero Mario le hace ir al cine, coger un taxi, irse a Paris, vivir la vida… y después bien educado, no

sé, es que es una maravilla”.

La joven también habló de su hermana Ana Boyer, a la que definió como una persona muy inteligente (heredado de su padre Miguel Boyer) y de su hermano Enrique Iglesias, que considera un auténtico gamberro, aunque ahora que ha sido padre “ha mutado”.

En el programa hubo tiempo para hablar de amor. La hija de Isabel y Carlos Falcó explicó que ha tenido tres novios. Uno de ellos fue motivo de enfado con su familia. “Discutí con mi abuela, porque ella pretendía seguir quedando con mi ex novio. Toda mi familia ha quedado con mis ex novio a mis espaldas. Mi primo ha ido a su boda y me he enterado… bueno esto no lo debería estar contando… pero da igual. Tuve una crisis y todos se pusieron en mi contra, porque todos siguen pensando en quedar con él, y digo ¿de qué lado estáis? Sois todos unos traidores”.

Como colofón final, Bertín le preguntó cuantos cuartos de baño hay en Villa Meona, y Tamara le contestó que 14 pero que, a veces, no son suficientes.