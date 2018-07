Sustazo para Tamara Gorro: tiene que acudir con su hija al hospital

En los últimos días, el Instagram de Tamara Gorro, que siempre está en completa actualización de fotografías y ‘Stories’, ha estado mucho más tranquilo de lo habitual. Tanto que algunos fans de la influencer comenzaron a preguntase si le pasaba algo. Al final, viendo que la situación no era muy grave, la que fuera protagonista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ decidió colgar un vídeo y explicar el motivo de su ausencia:

“Familia virtual, sois muchos los que me estáis preguntando por qué no público y no hay vídeo. No hay necesidad de ignorar a esos mensajes y más cuando sé que lo hacéis porque os preocupáis. Shaila nos pegó un pequeño susto hace dos días y estamos en el hospital ingresados. Está todo controlado. Mañana si dios quiere nos vamos a casita ¡Os quiero mucho!”.

Cumpliendo sus deseos, este jueves la familia se ha podido ir a casa, “Adiós hospital, hasta siempre”, se despedía Tamara del centro en la red social para poco después contar sus planes más inmediatos: ir a la compra para hacer la comida y darse una buena ducha, “una se asea, pero no es lo mismo”, se sinceraba.

Si bien ni la colaboradora televisiva ni su marido, el futbolista Ezequiel Garay, han contado qué le pasa a la pequeña, todo apunta a que ha sufrido una lesión en el brazo izquierdo. En la fotografía compartida por el argentino se puede ver a la pequeña con un vendaje en el antebrazo y en la que hace una promesa a la niña: “Nunca te soltaré la mano princesa de papá. Gracias a dios fue un sustito, pero mi pequeña está muy bien”.

Ahora que están todos en casa, seguro que Shaila se recupera en seguida. Aunque la familia ya ha terminado las vacaciones de verano, la pretemporada de fútbol empezó hace unos días, seguro que siguen aprovechando las semanas que quedan para disfrutar juntos.