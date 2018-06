El protocolo en Inglaterra no se negocia. Bajo esa premisa se empieza a comprender la tan característica cultura y tradición anglosajona, sobre todo cuando se trata de los miembros de la realeza. Las normas de conducta son férreas en este sentido y se aconseja no caer en fallos de protocolo, algo que ha desoído Susan Sarandon. La veterana actriz acudió hace unos días al Royal Windsor Cup Polo en Egham (Londres), una de sus competiciones preferidas y que presidían la reina de Inglaterra y su esposo Felipe de Edimburgo. Nada dubitativa, Susan se acercó hacia la posición de Isabel II para saludarla personalmente, cuando lo correcto habría sido aguardar hasta que el personal de la corte le condujera hasta la monarca antes de hablar con ella, tal y como informan medios de comunicación británicos.

Un error de protocolo flagrante pero que la Reina solventó con una gran maestría: sonrió y sin levantarse de la silla le dio un apretón de manos. Una manera elegante de actuar pero que no evita el profundo malestar por haber incumplido esta condición. Más desconcertado se mostró el príncipe Felipe de Edimburgo, sentado al lado de su esposa. Una cita importante para él ya que anunció su retirada de la actividad pública. Consciente o no, Susan Sarandon ha protagonizado una de las anécdotas de la semana, que no ha pasado desapercibida. A sus 71 años, la intérprete se conserva fenomenal y se hace difícil creer que tiene esa edad.

[Prepárate Meghan Markle: las 14 veces que la prensa embarazó a Kate Middleton de gemelos]

Quien también ha incumplido el protocolo, o al menos así lo entienden algunos medios extranjeros, es Meghan Markle. Sucedió durante un acto reciente en Buckingham Palace con Isabel II, donde la duquesa de Sussex no se sentó correctamente. La pauta inglesa marca que las mujeres de la realeza deben cruzar las piernas por los tobillos o poner ambas piernas juntas para mantener el equilibrio y la postura. Pero Meghan las cruzó a la altura de la rodilla, lo mismo que le pasó a Kate Middleton hace algunos años.