Hace algo menos de una semana, en el plató de ‘Sálvame’ se vivió una fuerte discusión entre Dulce Delapiedra y Mila Ximénez. Ya hace dos años que ambas fueron concursantes de este reality pero ninguna olvida los desencuentros que vivieron en Supervivientes. Es más, Dulce ha echado más leña al fuego y ha acusado a Mila de tener un trato de favor, concretamente ha dicho que por las noches la organización la sacaba de la isla porque “insultaba a sus compañeros”.

MilaXiménez, acto seguido, lo negó con rotundidad, y dos días más tarde anunciaba consecuencias legales a estas palabras: “¡Yo no he hecho tongo en mi vida! Ni Twitter, ni Instagram, ni call center, yo fui limpia. A mí, una señora como esta, como la niñera, no va a manchar la historia de televisión que he hecho con más limpieza. Así que Dulce, estás demandada por infamias, calumnias y por todo. Estoy harta. Primero con Yola, ahora con la niñera… ¡Que diga la productora si yo he salido alguna noche de la isla! Ahora sí que te voy a ver en el juzgado“.

Dicho y hecho. Como no podía ser de otra forma, la productora, a través del presentador, Jorge Javier Vázquez, se pronunció en la última gala sobre el tema: “El programa desmiente categóricamente a Dulce en lo referente al trato especial a Mila. Es una mentira como tantas otras que se han dicho del programa. Como, por ejemplo, que Isa Pantoja y Alberto Isla un guion y cobraron por la boda en Honduras. Esto es radicalmente falso. Qué se repiten las tomas, mentira. Que se da de comer detrás de las cámaras. Mentira también. El programa no puede estar desmintiendo todo lo que se dice en otros programas, pero que quede claro, como ya ha dicho Víctor Sandoval, que no sacábamos a Mila Ximénez todas las noches de la playa”.

De manera que, si finalmente el enfrentamiento llega a los tribunales, Dulce parece tener todas las de perder, puesto que la productora de Supervivientes ya se ha posicionado a favor de Mila y es muy probable que conserve grabaciones que avalen que la colaboradora dormía cada noche junto a sus compañeros.