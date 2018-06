Uno de los asuntos más polémicos y que más intriga ha causado durante ‘Supervivientes 2018’ ha sido el extraño y misterioso vínculo que une al Maestro Joao y Luismi, un joven de 23 años al que tiene un gran apego. La llegada del vidente al plató en la primera parte de la gran final se presentaba como el momento propicio para sonsacarle información y Jorge Javier Vázquez era el hombre idóneo para ello. Él lo sabía.

Todas las especulaciones habían sido encaminadas a que eran pareja, sobre todo cuando Joao rompió a llorar en la isla con la visita de su sobrina Lorena cuando pensaba que iba a ser Luismi. El presentador no tuvo reparos para preguntárselo directamente: ¿Qué es para ti ‘El Niño?”: “Para mí es una persona que me devolvió la vida en un momento. Es una persona importantísima. Lo adoro. Yo podría decir que lo amo porque yo en realidad a la gente no la quiero, la amo. Yo quiero la ropa, los trajes, pero a la gente la amo. Lo adoro. Daría mi vida porque es una persona maravillosa, una persona divina”, pero Jorge quería más: “¿Sois novios? “. Tras unos segundos de duda del vidente (y que se hicieron eternos), concluyó: “No, no”. La respuesta del Maestro Joao no le convenció ni a él mismo y el presentador se la dejó caer: “No sé por qué, pero todo esto es como muy raro. Mañana Pedro Piqueras abre con este tema fijo”.

El propio Luismi visitó el plató en el mes de mayo para aclarar qué es lo que le unía al vidente: “Le conocí en una página de contactos. Es un hombre romántico, lo da todo. Es muy especial”. “No he visitado Honduras porque quiero seguir siendo una persona anónima. Soy joven y quiero mantenerme al margen. Yo no sabía a qué se dedicaba el Maestro Joao cuando le conocí. Sí su edad. Me gustan los hombres maduros. Quedamos en Madrid en Carabanchel, que es su barrio. Empezamos a mensajearnos y todo siguió adelante. Es un hombre bastante culto, simpático y cariñoso. Me atrajo mucho su forma de ser. Además, es un hombre muy generoso. Me llevaba al cine, al Retiro… siempre intenta complacerme”. Nunca me he considerado su novio. No tenemos una relación de pareja. Nos vemos de vez en cuando. Nuestra relación es una relación abierta, aunque de vez en cuando quedamos”.