Lejos de encontrar la armonía que otros años ha reinado en la isla a horas de disputarse la gran final, los cuatro finalistas de Supervivientes 2018 están más enfrentados que nunca. La tensión se corta con cuchillo, el que tienen entre los dientes Sergio Carvajal y Logan Sampedro contra Raquel Mosquera. A oídos de los chicos han llegado unos comentarios de la peluquera acusándolos de vagos y falsos, que han tenido respuesta inmediata: “No ha pescado nunca, y ya llevamos aquí tres meses”, decía el influencer. A lo que se sumaba sin dudarlo el modelo: “Puede hacer mucha televisión, pero, desde luego, no es una buena superviviente”. Si nos puntuáramos, nosotros tendríamos sobresaliente en pesca y uso del machete, notable en hacer fuego… Ellas en criticar a todos sus compañeros. Raquel, como ama de casa, muy bien “, arremetía Logan.

[Lo que tienen a favor Logan, Sergio, Sofía y Raquel para ganar]

Unas palabras que no han gustado nada a Sofía Suescun, que no ha dudado en sacar la cara por su compañera: “No os paséis. Sois crueles a veces. Esas bromas, sobran. Es una mujer hecha y derecha, no para que le digas esas cosas a ella. Si ya sabéis cómo es tenéis que saberla llevar, no hacer ese tipo de comentarios despreciativos. Hacéis comentarios del tipo de que es una carga, y tiene la edad de mi madre”, puntualizaba.

Sin dudarlo ni un momento, Sofía le trasladó a Raquel Mosquera lo sucedido: “Vamos a intentar hundir a Raquel estos días que quedan. Todo lo que haga van a decir que está mal, cosas sin sentido. Esa es la actitud de Sergio y Logan ahora”. La ex de Pedro Carrasco estaba bastante molesta y siguió justificando su postura: “Lo que no han hecho en las últimas semanas lo han empezado a hacer porque yo le he puesto las pilas. Además, ahora buscan separarnos, pero cuando el público nos apoya es por algo”. “Ellos mismos, al faltarme al respeto y querer hundirme, hablan de cómo son. No me preocupa porque yo no les he faltado nunca al respeto a ellos”.

Supervivientes está al límite y restan poco más de 48 horas para conocer quién se llevará la gloria. ¿Quién es tu favorito? Según Google, será Sergio Carvajal el ganador...