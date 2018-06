Conmigo quien quiera, contra mí quien pueda. Un lema de batalla que bien se podía atribuir al exitoso paso de Sofía Suescun por ‘Supervivientes’. Si, parecía que no iba a acabar nunca, pero el programa dio por finalizada su edición 2018 con un mega debate final dividido en dos partes. No cabe duda de que Telecinco ha sabido fidelizar a su audiencia y esta le ha devuelto el favor con unos datos brutales, convirtiéndola en la más vista de todos los tiempos. Y lo cierto es que empieza como terminó, con la ganadora librando mil y una batallas contra todo aquel que ose cuestionarla. Ha sido así desde el primer día al último.

La última noche no fue una excepción. Sofía se las tuvo tiesas con Logan, tal y como venía siendo habitual y ambos mantuvieron una acalorada discusión en el plató porque consideraba que estaba manteniendo una actitud despectiva con las mujeres: “Tanto que dice que no es machista, cuando nos quitaron el micrófono, le dijo por lo bajo a Sergio, ‘Ya lo tenemos hecho, las dos nominadas (refiriéndose a ella misma y a Raquel Mosquera)’, y se chocaron la mano en plan ‘ya lo tenemos ganado’. Siempre habéis ido de flipadillos en el concurso, de súper flipados y siempre despreciando y desvalorando, creyéndoos los putos amos, que de vuestra casa os habéis quedado”.

Claro que Logan no se iba a quedar calladito: “No, no, para nada, porque de hecho dijo Sofía ‘esta prueba es súper injusta, no voy a aguantar nada. Y te infravaloras tú a ti misma. Pero bueno Jorge, otra vez habla sin pruebas. Ese comentario no está grabado. De nuevo Sofía puede inventarse todo lo que quiera. Si la gente quiere aplaudir las faltas de respeto y la poca educación, que lo hagan, pero yo eso no lo comparto”, argumentaba el modelo.

No iba a ser el único enfrentamiento de Suescun con sus compañeros. Con Hugo Paz se las tuvo tiesas y es que los rescoldos del pasado todavía escuecen. Él la acusa de “maltratarme psicológicamente durante todo el concurso y humillarme delante de toda España”. Una reacción que Sofía no se podía creer y se llevaba las manos a la cabeza: “Es que no sé por qué motivo le tengo que pedir perdón. Él fue a la isla por mí y me había sido infiel y había hablado muy mal de mi madre y de mí. Pero bueno, que se haga el pobrecito que le sale muy bien”. Sofía se va como llegó, pero con 200.000 euros más en su cuenta corriente y no es baladí