La sorprendente confesión de Alejandro Albalá sobre Sofía Suescun

Los concursantes de ‘Supervivientes‘ no llevan ni una semana en Honduras y ya empiezan a saltar las alarmas entre algunos concursantes. Los primeros acercamientos y roces ya se han producido. Pero la cosa no está únicamente movida en los Cayos Cochinos, en el plató de ‘Conexión Honduras‘, el debate de los domingos, Alejandro Albalá confesó algo sobre su actual pareja Sofía Suescun que sorprendió a todos. Sobre todo porque estaba presente su ex, Isa Pantoja.

“Enamoradísimo no estoy, ni puedo estarlo de una persona en 4 meses. Nos estamos conociendo”, ha dicho. Todo esto viene porque Sofía tuvo un pequeño “tonteo” con Logan. “Eres tan mono… Si no tuviera novio, me casaba contigo.Te pedía aquí matrimonio. Eres el hombre perfecto”, le dijo. Además añadió que Albalá “era un poco niño”.

A pesar de estas duras palabras hacia su “supuesta novio”, como ella misma ha confesado, él asegura que no está preocupado. Aunque sí que le pedirá “explicaciones” al volver de Honduras. Además, Iván González y Alejandro Albalá también protagonizaron un encontronazo a causa de Sofía.

Y es que Albalá ha dicho que Iván ha querido quedar con Sofía pero ella se lo ha negado, mientras que el exconcursantes de ‘Supervivientes’ lo ha negado y ha asegurado que ella empezó su relación con Alejandro como un salto de trampolín para concursar en esta edición de concurso.