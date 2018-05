Las técnicas de lectura del futuro del Maestro Joao están revolucionando ‘Supervivientes’. Primero vimos cómo palpaba con descaro los traseros de Hugo y de Alejandro Albalá, hasta que ahora ha conseguido lo que parecía imposible: unir los cuerpos de Sofía Suescun y del propio santanderino a tan solo 2 centímetros de distancia. Según el vidente, si las aureolas de los pezones están alineadas a las de tu pareja tendrán un amor verdadero y ese es el caso de esta expareja, que cada día está más cerca de protagonizar el bombazo que supondría su reconciliación.

‘Supervivientes: última hora’ también sirvió para ver el ‘cara a cara’ entre Alberto Isla y Alejandro Albalá tras la bronca en la que casi llegan a las manos. El segundo ha comentado a sus compañeros en la isla que “No me habla. Se pone así como se pone. No sé qué problema tiene conmigo. A mí ya no me gusta tu novio… Tío, relájate, baja la intensidad. Debe tener miedo… Yo no quiero ser su colega. Tampoco estoy pidiendo un acercamiento”, comentaba. Unas palabras que obtuvieron respuesta por parte del novio de Chabelita: “En ningún momento lo he nombrado, no le tengo miedo en absoluto, no me creo absolutamente nada…”.

Por otro lado, la anécdota divertida la ha puesto Hugo Paz, que le ha metido un zasca tremendo al Rey Juan Carlos I. Los concursantes tenían que adivinar con pistas el nombre de un personaje famoso que tenían en la cabeza. El suyo era Michael Jackson y Jorge Javier le comentaba al concursante: “Si se hiciera una película de su vida sería un Thriller”, “antes lo veía todo oscuro, pero lo vio claro” o “se hizo famoso por tocarse los huevos en el trabajo”. Ni corto ni perezoso, Hugo nombró al emérito, protagonizando así uno de los mejores momentos de esta edición de SV.