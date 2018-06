El protagonismo que Sofía Suescun adquiere cada vez que participa en un formato televisivo, es insuperable. La joven se dio a conocer en ‘GH 16’ y desde el primer minuto acaparó la atención de todos.

[Los groseros comentarios de Sofía a María Jesús Ruiz]

La clave del éxito de Sofía Suescun es su complicada y llamativa personalidad. Directa, hiriente, caprichosa, pasional, arrolladora con sus enemigos, divertida cuando quiere y con un punto de fragilidad que saca cuando menos lo esperas.

Sofía Suescun desconcierta y con ella pasas del amor al odio en cuestión de segundos.

Pero ¿qué hay detrás del fuerte carácter de Sofía Suescun? Lo que hay es una vida que no ha sido un camino de rosas precisamente.

Ya en ‘GH 16’ Sofía descubrió parte del pasado de su vida con carencias familiares. Su madre, Maite Galdeano, y su padre, se conocieron y fueron padres de Sofía cuando eran muy jóvenes aún. El padre de Sofía se fue cuando ella era muy pequeña y se la joven se crió sin una figura paterna.

[Los fuegos que debe apagar Sofía cuando regrese a su vida]

Así hablaba sobre su familia Sofía dentro de la casa de Gran Hermano: “Yo me he criado medio sola. Yo no he tenido esa familia de papá, mamá y comiditas familiares. Por ello, creo que tengo el problema que, cuando conozco a alguien de manera rápida, me lo quiero llevar para mi terreno”. “Lo he pasado muy mal, ¿eh? Hasta los quince años he estado amargada. Aún así iba al colegio y sacaba muy buenas notas. Era superresponsable”. “Familia biológica por parte de padre tengo un montón, pero no hay relación y no la considero familia”. “Tengo miedos de perder cosas, de ahí me vienen los celos y esas posesiones que tengo”.

Su madre, las traiciones familiares y sus miedos en el amor

Aunque Sofía Suescun se siente muy unida a su madre, sin duda, el difícil y alocado carácter de Maite Galdeano ha tenido que afectar en la forma de ser de la joven. Si la personalidad de Sofía ha generado polémica en alguna ocasión, la de Maite ha llegado a escandalizar.

Recientemente Galdeano ha confesado padecer una enfermedad degenerativa, fibromialgia, y una depresión. Sofía Suescun ha sido la persona que, junto con su hermano, ha estado cuidando de su madre.

Pero la relación entre ambas también ha pasado por momentos complicados y duros enfrentamientos. Maite siempre ha mostrado un carácter posesivo con su hija y actitudes con ella que chocan en una madre. Sofía llegó a confesar que Maite intentó ligar con una de sus parejas o que trató de quedarse con el premio de 300.000 euros que ganó en ‘GH 16’.

Además de todo esto, Sofía Suescun ha tenido que lidiar con familiares que públicamente la han acusado de ejercer la prostitución, como ocurrió con el caso de su tío. Sofía Suescun tuvo que salir al paso y aclarar que esta persona padecía problemas mentales.

Con tantas carencias familiares, sin una figura paterna y traicionada por los que se supone que deberían ser sus seres más cercanos, no es de extrañar que Sofía Suescun no termine de encontrar el amor en el terreno sentimental. Su relación con los hombres es igual de complicada. La consecuencia de todas estas vivencias es que Sofía no es capaz de confiar en nadie. Todos sus miedos e inseguridades afloran cuando mantiene una relación sentimental, algo que ya pudimos comprobar cuando se dio a conocer en ‘GH 16’. Allí, la obsesión de Sofía con Suso fue desproporcionada. Más tarde la traición de Hugo, de ‘MYHYV’, imperdonable y dolorosa. Actualmente su relación con Alejandro Albalá es una montaña rusa.

¿Alguien espera que con estas circunstancias vitales que han rodeado a Sofía Suescun, se pueda tener una personalidad equilibrada, calmada y razonable? ¿Es Sofía Suescun una niña pija, caprichosa o malcriada? ¿O es una superviviente de su propia vida digna de admirar?

Algo de esto último habrá cuando Suescun siempre termina convenciendo a gran parte del público, a pesar de sus salidas de tono.