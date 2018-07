¿Está Sofía Suescun embarazada de Alejandro Albalá?

Tras la intervención de Alejandro Albalá en ‘Sábado Deluxe’ siete días antes, la entrevista de Sofía Suescun en el programa era muy esperada.

La ganadora de ‘Supervivientes 2018’ llegaba con ganas de dar guerra y zanjar diversas cuestiones como el estado de su relación sentimental con Alejandro.

Sofía fue tajante y explicó que ya no estaban juntos. Los dos jóvenes se habían puesto de acuerdo en poner fin a su noviazgo y la pamplonica afirmó que ella había sido la responsable de esa decisión. ¿Los motivos? no estaba preparada para tener una relación ni para seguir con él.

Sin embargo, Sofía tuvo palabras de afecto para su ex , “no sé si estoy realmente enamorada de él. Lo quiero mucho, pero de mala manera, no lo quiero bien. Soy muy egoísta. Hemos acabado muy mal. Nos echamos mucho de menos, pero no podemos estar juntos”.

Otro de los momento álgidos de la velada fue cuando Rafa Mora soltó una bomba, utilizando el argot que emplean en el programa, al plantear que la joven podría estar embarazada de Alejandro.

La ganadora del reality explicó que no le había venido la regla desde que había vuelto de la isla (como les ocurren a otras concursantes del programa) pero fue más allá con su explicación: “Es verdad que utilizo un método anticonceptivo, como muchas niñas de mi edad. Pero es verdad que cuando voy a ‘Supervivientes’ dejo de tomarlo. También es verdad que allí, por la falta de comida, se me corta la regla y a día de hoy sigo sin tenerla. Y hasta que no me baje no puedo volver a usar anticonceptivos”.

Por si fuera poco, Sofía confirmó que había mantenido relaciones sexuales con Alejandro sin usar ningún método anticonceptivo después de volver de Honduras, lo que alimentaba los rumores de un posible embarazo, aunque ella ha confesado que “no quiero tener un hijo tan joven”.