Fue el maestro Joao el que desveló que durante la visita de Alejandro Albalá a Supervivientes este había mantenido un encuentro sexual con su ex, Sofía Suescun, y ha sido también el vidente el que ha desvelado el futuro a la pareja. Un futuro que, ante la ausencia del cántabro que ya está de vuelta en España, le ha adivinado a una emocionadísima Sofía.

Usando sus dotes de futurólogo, Joao ha contado a la joven que su todavía exnovio “está ilusionado y tenía miedo de desaparecer de la isla y dejar la misma situación” tras su encuentro íntimo y en clara referencia a Logan. Una historia que, sin embargo, Sofía Suescun aseguró tener más que olvidada ya que parece dispuesta a volver a intentarlo con Albalá.

Una reconciliación que el maestro también ve muy posible. De hecho, le aseguró que Alejandro no había tenido relación con nadie más. “Él no tocó a nadie. Es un chico enamorado, muy íntegro y honrado. Me dijo que se planteó decirte de volver e incluso habló de boda. Me dijo que hablaste de boda o que te encantaría casarte en una playa”, aseguró a Sofía Suescun, que no pudo sacar su sonrisa más grande.

[Chabelita y la madre de Albalá, tensión en el plató]

Y mientras se desvelaba esta conversación, en plató Alejandro confesó, primero discretamente a Jorge Javier y después a todo el público, lo mucho que le había gustado volver a ver a Suescun. “La Sofía con la que he estado esta semana es la que a mí me vuelve loco y, obviamente, la quiero… No te voy a mentir. Tengo muchas ganas de que vuelva porqué tenemos una conversación pendiente. Sin dudarlo yo quiero seguir con ella. Ya te digo que en tres meses hizo lo que ninguna chica había conseguido”.

Tampoco hay que olvidar al resto de participantes, sobre todo a Sergio Carvajal, que ha vivido en estos días una de sus peores experiencias en la isla después de perder la funda de un diente. “No se me puede ver la boca así”, se lamentaba el modelo, que volvió a dejar claro que su imagen personal es muy importante para él.