El doble juego entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá

La pareja formada por Sofía Suescun y Alejandro Albalá nos trae de cabeza con sus idas y venidas. Los dos jóvenes viven en una montaña rusa sentimental tal, que en este momento nos tiene algo desconcertados. ¿Están juntos? ¿No lo están? ¿Es real su amor? ¿Es ficticio?…

Lo suyo parecía ir a las mil maravillas hasta que Sofía Suescun entró como concursante de ‘Supervivientes’. Durante su permanencia en las isla hondureña, la exgran hermana provocó la ira de Albalá, al tontear con otro de los concursantes: Logan.

Desde entonces el culebrón entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun no ha cesado y cada día ofrece un capítulo diferente. Ahora te traiciono, ahora lloro y te pido perdón, ahora no quiero volver contigo, ahora te ruego que lo hagas, ahora se me ablanda el corazón y cedo a tus súplicas, ahora soy yo la que no se fía… El resumen final es que parece que cuando uno de los dos quiere estar junto el otro, es el de enfrente el que no lo tiene claro. Nunca sus sentimientos parecen cruzarse con la misma intensidad.

Juntos cuando las cámaras se apagan

Ahora que Alejandro Albalá parece haber perdonado las traiciones de Sofía Suescun en la isla, es ella en este momento quien no tiene tan claro que quiera estar con el ex de Chabelita. Dice la ganadora de ‘Supervivivientes’ que el motivo radica en algunas informaciones que le están llegando y que aseguran que Alejandro le habría sido desleal durante su concurso en Honduras.

A este sorprendente giro en los sentimientos de Sofía Suescun, hay que sumar la afirmación que hizo Logan en la última gala de ‘Supervivientes’. Aseguró que Sofía Suescun no está realmente enamorada de Alejandro Albalá y que no es del todo sincera.

Las sospechas sobre que su relación es un montaje han aumentado desde entonces.

Y mientras todo esto ocurre, Sofía Suescun y Alejandro Albalá siguen viéndose, besándose y abrazándose cuando la cámara se apaga.

¿Será que ambos se han dado cuenta de que cuando el piloto rojo se enciende, vende mucho más una historia de amor tormentosa que una tranquila? ¿Está la pareja forzando una situación aparentemente tensa que en el fondo no es real?…