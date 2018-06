No había que ser extremadamente inteligente ni astuto para presagiar que Alejandro Albalá y Sofía Suescun acabarían limando asperezas y festejando por todo lo alto su reconciliación. Vamos, en pocas palabras, nadie dudaba de que entre ellos la llama está muy viva e iban a terminar entre sábanas. Fue el pasado miércoles, última noche del joven en la isla como concursante fantasma. Ya invitaba él mismo a adivinarlo con su enigmática frase de “En una semana da tiempo a hacer de todo. Ha sido una sorpresa todo lo que ha pasado allí”.

Y así se lo ha confirmado el Maestro Joao a Logan Sampedro: “Estaba durmiendo y alguien me dio un empujón: era Alejandro. Me giré y pude comprobar que sí se gustan: estaban él y Sofía follando a mi lado. A dos centímetros de mí hicieron el amor plenamente en la playa, y yo rezando el padre nuestro. Ha habido meneo y le he visto todo el ‘Albalajo’, bromeaba Joao con su particular tono, ante un Logan que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Pero la cosa no terminó ahí. Sofia Suescun acabó tan encantada con el encuentro de pasión entre ellos que acabó pidiéndole matrimonio a Alejandro Albalá, medio en broma, medio en serio, tal y como contaba el propio vidente. Un irónico Logan preguntaba si le invitaría a la boda. Recordemos que él fue el motivo por el que la pareja rompió, tras un affaire de la ganadora de ‘GH16’ con el modelo.

Las reacciones en la isla no se han hecho esperar y el más explícito era Hugo Paz, el otro ex de Sofía: “Esta chica está como una regadera”. La protagonista no podía más que sonreír cuando le preguntaban por esta noche de sexo. Albalá se fue de ‘Supervivientes’ y dejó claro que seguía sintiendo por ella: “Sabe que la quiero y no lo puedo negar”. Continuará.