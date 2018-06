Dicen que los 50 son los nuevos 30 y Simoneta Gómez Acebo ha querido experimentarlo por sí misma. No importa que para llegar al medio siglo resten todavía más de cinco meses (28 de octubre), la prima del Rey se ha rodeado de unos trescientos amigos para pasar una noche inolvidable. La razón que ha motivado adelantar tan drásticamente la celebración ha sido el cumple de dos de sus primas. Por ello, han decidido juntarse para festejar el de las tres, en una fiesta orquestada en la mítica discoteca Joy Eslava de Madrid, antiguo teatro y convertido hoy en una de las salas de fiestas más prestigiosas de la ciudad y centro de reuniones habitual de personajes públicos.

Vestida con pantalones de seda y blusa azul Klein, Simoneta llegó muy sonriente y bromeando: “Le he dicho a la gente que no traiga regalos, que el regalo es que vengan”. Se refería a invitados de lujo como sus dos hijos mayores, Luis y Pablo Fernández-Sastrón, así como los tres hermanos de la aristócrata. Beltrán Gómez-Acebo, que estuvo acompañado de su mujer, Andrea Pascual, Bruno Gómez-Acebo, junto a su mujer, Bárbara Cano, y Juan Gómez-Acebo. El elenco de asistentes lo completaron: Pepe Barroso, María Escudero Coll, Mariola Orellana, Kike Sarasola, Alfonso Zurita, los duques de Alburquerque, Blanca Suelves y Ioannes Osorio. Tampoco faltó Fernando Martínez de Irujo en representación de la Casa de Alba.

La alta afluencia de gente al cumpleaños de Simoneta se entiende porque, gracias a su cargo como responsable de comunicación de Cartier, tiene una agenda infinita. No obstante, eso no quiere decir que no hubiese ausencias muy significativas. La más llamativa la de la infanta Elena, que estaba confirmada, pero al final declinó ir. Tampoco se dejaron ver los Reyes Felipe y Letizia, aunque quizás sea una ausencia que se entiende más fácil.