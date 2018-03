Cuando creíamos que Sergio Ramos no podía superarse mas a sí mismo, va y nos demuestra que estamos equivocados. Y no hablamos de sus milagrosos goles en el último minuto para salvar a su equipo, sino de sus looks imposibles. El defensa se ha presentado este jueves en Valdebebas, lugar de entrenamiento del Real Madrid, con otro estilismo que ha dado mucho que hablar: pantalón de traje, chaqueta tipo cardigan, corbata y boina. Su aspecto era la viva imagen de uno de esos mafiosos de los años 20 que vemos en las películas. A este paso va camino de colgar las botas y convertirse en todo un influencer.

El andaluz tenía otra sorpresa preparada, en forma de coche. Y es que Sergio Ramos se ha presentado en el parking conduciendo un Seat 600 customizado con sus iniciales (‘SR4’). Se trata de toda una pieza de coleccionista con la que le ha agasajado su hermano René por su cumpleaños. El próximo 30 de marzo, el zaguero sevillano cumplirá 32 años, pero ya ha recibido el primer obsequio por adelantado. Una buena manera de aguardar la llegada de su tercer hijo junto a Pilar Rubio, su regalo más ilusionante para este 2018.

De lo que nadie duda es de que, gracias a sus looks, Sergio Ramos se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Cada foto que sube luciendo nuevo estilismo va acompañada de una intangible marea de comentarios y memes. Recopilamos en nuestra galería los looks con los que ha conseguido hacer estallar las redes sociales.