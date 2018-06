Sergio Ayala bien podría decir eso de “las vueltas que da la vida”. El joven vuelve al programa que le vio nacer, mediáticamente hablando, porque regresa al plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, tal y como ha podido conocer la revista SEMANA en exclusiva. Eso sí, ahora como tronista. De ser pretendiente de Ruth Basauri, dio el salto a la política siendo concejal del Partido Popular en Medina del Campo, Valladolid. Esto le abrió las puertas de ‘Gran Hermano Vip’ y también del amor, porque aquí conoció a Ivonne Reyes. Su romance en la casa supuso uno de los hitos del programa y también dieron mucho juego fuera de la casa, pero su amor no llegó a cuajar y de ahí dio paso a una bonita amistad que perdura aún en el tiempo.

Más tarde, probó suerte en el último certamen de Míster España Internacional, pero tampoco tuvo suerte. Eso sí, su paso por la pasarela donde se elegía al hombre más guapo de nuestro país también vino acompañado de una tónica rosa, dado que se comentó mucho que había vuelto con la actriz venezolana y que el amor volvía a entrar en su vida. Sin embargo, el último movimiento del modelo y político arroja más luces que sombras sobre su estado civil, dado que buscará de nuevo el amor, ahora como tronista de ’Mujeres y Hombres y Viceversa’. Eso sí, para eso, las negociaciones que mantiene aún abiertas con la productora deben dar sus frutos.

[Contra estos bellezones competía Sergio Ayala en Míster España]

¿Qué se desprende de la intención de Sergio Ayala de convertirse en tronista de ’Mujeres y Hombres y Viceversa’? Lo primero es que su relación con Ivonne Reyes no ha terminado de cuajar y puede considerarse un hombre soltero. A pesar de que él reconoció que había vuelto a tomar contacto con la venezolana y que habían decidido darse una enésima oportunidad, lo cierto es que ella se mostró más cauta a la hora de asegurar tal posibilidad. Ella no negaba que se veían de vez en cuando, dado que la amistad entre ellos no se resintió cuando el amor salió por la puerta. Son amigos, pero en ciertas ocasiones no tienen reparos en compartir ocio juntos y dejarse llevar por su buena sintonía. Eso sí, no son pareja.

De hecho, Sergio Ayala ya está planeando encontrar sustituta para Ivonne Reyes en su corazón, porque está negociando con la productora que hace ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para asegurarse el trono y comenzar a conocer chicas que le llenen el hueco que la afamada actriz ha dejado en su corazón. Por el momento no hay nada cerrado y desde la cadena se mantienen cautos a la hora de confirmar o desmentir algo que aún no se ha rubricado a través de un contrato. No obstante, lo que ha quedado claro es que Sergio Ayala está en el mercado y busca de nuevo el amor.