Desde que rompieron su relación en 2015, Marta Ortega y Sergio Álvarez han presumido de ser un exmatrimonio idílico y han demostrado que tener una buena relación cuando ya se ha acabado el amor es posible. Al fin y al cabo, su hijo en común es un motivo de mucho peso para que no pueda ser de otra manera. Visto así, lo normal sería que el jinete se alegrase enormemente por la noticia de la boda entre la heredera de Inditex y Carlos Torretta. Pero no ha sido así.

Tras ponernos en contacto con él, nos hemos encontrado a un Sergio Álvarez que ha evitado hacer cualquier tipo de declaración acerca del venidero enlace de su ex con el hijo del conocido diseñador. Quizás comedido por el miedo a que se malinterpretasen sus palabras o porque de verdad le genera indiferencia absoluta, el jinete se ha mostrado frío y distante: “Ni lo sabía ni lo vi ni tengo nada que ver con ese tema. No sé si es verdad, es que no tengo nada que decir”. Una charla breve y en la que en ningún momento se ha sentido cómodo. ¿Será porque Marta se va a casar con Carlos en el mismo sitio que le dio el sí quiero a él?

Su reacción choca de bruces con la buenísima relación que mantienen. En una entrevista reciente con el diario ‘ABC’, Sergio Álvarez se deshacía en elogios hacia la figura de la madre de su hijo: “Guardo una gran relación con ella. La quiero y quiero que sea feliz porque su felicidad repercute en la de mi hijo”. Además, reconocía que se divorció de Marta cuando todavía estaba enamorado de ella”. No obstante, sus diferentes caminos profesionales hicieron saltar por los aires una relación que estaba muy consolidada. ¿Acudirá a la boda el próximo otoño?