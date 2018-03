Sara Carbonero, Tamara Gorro… todas las felicitaciones de las famosas por el Día del Padre

Paula, que está presentado el programa ‘Fama, a bailar’ ha dedicado a su padre: “Siempre tenemos algo de lo que hablar. -Mira hija he encontrado este papel, ¡que letra más bonita tenía!¿verdad? Y me enseña el himno gallego. Ya no ha vuelto a ser la misma desde que el camión blindado que conducía, le aplastó un dedo al cerrar la puerta. Me lo enseña con nostalgia. Revolvemos en sus papeles, y aparecen recuerdos, mi libro escolar, el diploma de mi hermano… Mañana le ingresan, para seguir haciéndose pruebas. Pasamos el día buscando pijamas y bata nueva. Prepara la maleta para unos días, un libro nuevo de historia , zapatillas, el cargador del móvil, y unos poquitos miedos , los de él, y los nuestros. Pero Todo va a salir bien papá. Porque estamos todos cuidándote y necesitándote. Eso sí, que se preparen las enfermeras para verte desfilar por los pasillos con tus mejores galas y tu mejor humor. Te quiero tanto papa.💕🌸 👨‍👧 #felizdíadelpadre”.