Dia 25 de Reto XT 29' La recta final… La CoNStancia me acompaña. Hoy tocaban Sentadillas 😱😱😱😱 🙏 @joseexpositoxt29 no tiene piedad 😂 #liveyourdreams #livingthedream #siyopuedotupuedes

A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) on Apr 24, 2016 at 4:37am PDT