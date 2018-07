Un maldito 30 de mayo de 1995 era hallado el cuerpo sin vida de Antonio Flores dentro de la cabaña que su madre le había hecho en el jardín de la casa familiar, en Alcobendas (Madrid). El autor de ‘Siete vidas’ había fallecido a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos y alcohol. No había podido superar la pérdida de su madre, Lola Flores, quince días antes y en el mismo domicilio. La tragedia golpeó de lleno a una de las familias españolas con más arte en las venas y ahora sus hermanas, Rosario Flores y Lolita, echan la vista atrás para recordarle.

Ha sido en el programa ‘Lazos de sangre’, el mismo que hace siete días se sumergía en la historia de los Martínez de Irujo. Rosario Flores fue una de las primeras en valorar lo que supuso la pérdida de su hermano y lo hizo con una sinceridad pocas veces vista: “Estaba destrozada. Yo quería matarme sin mi hermano. Se fue de la noche a la mañana”. La benjamina de la familia no encontraba consuelo posible, hasta que la maternidad la vino a ver: “Sin Antonio yo me volví loca, pero a los ocho meses me quedé embarazada y se me acabó el destrozarme y el maltratarme. Ahora pienso que mi madre, mi hermano y mi padre son tres ángeles que me cuidan desde el cielo. No paro de pedirles cosas. Están conmigo las 24 horas del día”.

Otra que también tenía mucho que decir fue Lolita Flores, que dentro de poco se convertirá en abuela: “Tras fallecer mi madre, Antonio nos llamaba a Rosario y a mí y nos decía que no podía vivir sin ella. Le faltaba su luz. La muerte de Antonio fue un drama porque nadie se lo esperaba. Se murió de amor porque uno también se muere de eso. El amor es así, es incomprensible”.

Afortunadamente (y con mucho esfuerzo), las dos hermanas consiguieron sacar adelante la familia y lo más difícil todavía, preservar la faceta artística. Rosario Flores y Lolita han hecho carrera en la música, mientras que la siguiente generación, Elena Furiase y Alba Flores, triunfan en la interpretación.

La cantante de ‘Sarandonga’ también quiso entrar a valorar la polémica de ‘La Faraona’, con Hacienda después de no hacer la declaración de la renta durante tres años: “En su pensamiento no estaba robar, ni en su mano blanquear. Lo que hizo fue no pagar lo que tenía que pagar; mantenía a mucha gente… pero si paga Lola Flores tienen que pagar todos los demás”, dice Lolita, argumentando que su madre fue utilizada como cabeza de turco.