Más vale prevenir que curar. Seguro que habéis escuchado este popular dicho alguna vez y tan atribuido a las abuelas. Razón no le falta y Rosa Benito lo sabe. Por eso ha querido compartir en su cuenta de Instagram una imagen desnuda (aunque de espaldas), con el objetivo de concienciar a las mujeres de la importancia de someterse a pruebas de diagnóstico precoz de enfermedades.

La sensibilidad de la colaboradora con este delicado asunto no es nueva, sobre todo después de ver cómo un cáncer le arrebató la vida en 2006 a su cuñada y gran amiga, Rocío Jurado. Aunque el caso no es vinculante, ni Rosa padece ninguna enfermedad, siempre es bueno tenerlo todo bajo control y así lo ha hecho público Benito: “Cuantos más años se tienen, más nos damos cuenta de que ya no queremos dramas innecesarios y conflictos agotadores. ¡Y hago un llamamiento a las mujeres, que tenemos que ser conscientes de nuestras revisiones por nuestro bien!”, escribía en una imagen en la que salía en el momento de realizarse una mamografía. Además, en uno de sus hashtags ha reivindicado la sanidad pública.

Un gesto que ha sido tremendamente aplaudido por sus seguidores, que elogiaban su valentía a la hora de compartir este contenido: “Bravo, porque hay muchas mujeres que se saltan las revisiones por razones varias, y es estupendo que una mujer como @rosapepioficial aproveche sus redes para recordar que la prevención es, muchas veces, la mejor medicina”, decía uno de los comentarios más destacados.

Actualmente, Rosa Benito se encuentra completamente integrada en la familia Jurado y es uno de los rostros habituales cuando todos se unen, como en el pasado homenaje a ‘La más grande’ en Chipiona, con motivo del 12 aniversario de su muerte. Tras probar suerte en los escenarios junto a su hija Chayo Mohedano, Rosa disfruta de su papel como colaboradora en ‘Viva la Vida’, al lado de Toñi Moreno.