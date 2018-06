Doce años después del fallecimiento de Rocío Jurado, todavía no se ha cumplido el que era uno de sus mayores deseos, el museo dedicado a su historia. Un proyecto que todavía no ha visto la luz y del que se ha vuelto a hablar en estos días cuando se cumple un nuevo aniversario de su muerte y cuya no apertura no entiende ni su entorno más cercano.

Ha sido precisamente en su homenaje anual a Rocío Jurado donde han querido aclarar un poco más el asunto. Algo que Gloria Camila aseguraba tampoco entender “muchas veces me lo pregunto y digo, bueno ya he luchado muchas veces con mi familia, hemos luchado muchas veces por abrir ese museo y el tiempo dirá, no lo sé, pero lo siento” y que José Antonio, marido de Gloria Mohedano, parecía tener mucho más claro.

“He dado muchas vueltas al tema del museo, a las razones por las que se puede o no se puede abrir. Creo que hay muchas excusas absurdas y canalizando lo que se ha escrito en muchos sitios y lo que ha pasado en este tiempo, yo he llegado a una conclusión sobre la que me gustaría equivocarme, creo que el museo no se ha abierto ni se va a abrir nunca. Es la conclusión, aunque me gustaría equivocarme, a la que he llegado”, sentenciaba el que fuera cuñado de Rocío Jurado.

Una apertura “ideal” para José Ortega Cano que no está prevista ni para corto ni medio plazo pero que el torero lamenta al recordar que “Rocío Jurado siempre quiso tener un museo suyo, en vida, y que viniera todo el mundo a verlo”. Un proyecto que podría no cumplirse nunca, pero para el que tiene una solución y es que “el museo está aquí donde está ella”.