¿Por qué Rocío Flores se considera un “ejemplo de superación”?

No suele expresar sus sentimientos con facilidad. Es una chica reservada. Pero esta vez Rocío Flores Carrasco ha decidido abrirse y lo ha hecho a través de redes sociales, donde ha expresado con sinceridad algunos de sus sentimientos.

La hija de Rocío Carrasco ha confesado uno de sus mayores miedos, el que le ha perseguido toda su vida. Se trata del miedo a ser juzgada por los demás, algo que parece haberle condicionado mucho.

Pero la ayuda de dos amigas ha logrado que Rocío Carrasco se haga fuerte y venza esos fantasmas. A ellas se ha dirigido y les ha dado las gracias.

“Me dí cuenta de que mi vida es mía”

“Siempre he sido algo extraña a la hora de tomar decisiones por el que dirán o como me juzgarán, pero si algo he aprendido teniéndoos a ti y a @mariadmorales a nivel profesional y personal, es que hay que luchar por nuestros sueños, hay que creer en uno mismo, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Somos un claro ejemplo de superación, de constancia y de esfuerzo, pero gracias a vosotras me di cuenta que mi vida es mía y yo decido sobre ella, gracias por vuestro tiempo tan bien invertido en mí, gracias chicas sois un pilar fundamental en esta gran familia que hemos formado”.

Estas dos amigas de Rocío Flores son dos granadinas que están poniendo en práctica un método para bajar de peso que comparten en sus redes sociales con sus seguidores. Se trata de una rutina de vida saludable en la que la sobrina de Gloria Camila se especializó hace meses.

Juntas han formado un gran equipo que ha logrado que Rocío Flores vea y viva la vida de otra manera. Tanta es su unión que Rocío incluso se dirige a ellas como ‘su familia’.