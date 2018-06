Rocío Crusset ha estallado y lo ha hecho de manera pública, contra la revista que ha publicado unas supuestas declaraciones de la modelo hablando sobre su ruptura con Juan Betancurt y que ella afirma no haber realizado nunca.

La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, que siempre se ha mostrado muy discreta en lo que se refiere a su vida privada, ha decidido parar la farsa: “Me parece vergonzoso. Jamás me pronuncio sobre este tipo de cosas ya que siempre mantengo mi vida privada, privada. Así que por favor no me metan en estos asuntos y menos en primera persona”, ha escrito en redes sociales, visiblemente enfadada con la publicación.

Las falsas declaraciones que Rocío Crusset nunca hizo

Según la mencionada revista, Rocío Crusset habría realizado las siguientes declaraciones que ahora ella niega. “Ni Juan decidió acabar con esto, ni está en otra relación. Ni tampoco yo estoy fatal, y mucho menos mandado mensajes indirectos (…) No quiero que dejen a Juan como algo que no es porque es una persona que me ha respetado siempre. Tenemos una relación magnífica, nos queremos mucho”.

Rocío Crusset habría realizado estas declaraciones, supuestamente, tras conocerse la presencia de Juan Betancurt hace pocos días en Ibiza en compañía de una chica del programa de ‘MYHYV’, Sophie Tatar.

“Dejen de inventar declaraciones falsas. Jamás he dicho nada de lo que pone en vuestro artículo”, ha dicho Rocío Crusset de manera contundente.

Crusset ha terminado dirigiéndose a los medios de comunicación en general, haciendo la siguiente petición: “Que dejen de inventar para dar bombo y que dejen de preocuparse por nuestras emociones, ya que todo lo que se diga es falso. No nos gusta que nos metan en estos bulos”.