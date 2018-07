A primera hora de la mañana de este miércoles 11 de julio llegaba Rocío Carrasco a la Fundación Jiménez Díaz, centro hospitalario donde Terelu Campos está siendo intervenida desde las 10:00 de la mañana. El objetivo estaba claro, arropar a su ‘hermana’ -así se llaman entre ellas- en un momento tan delicado y con la sombra del cáncer planeando de nuevo sobre ella. Rociito no quería dejar sola a la colaboradora y allí estuvo. Tras unos minutos en el interior de las instalaciones salió a tomar café con Carmen Borrego, que es quien ha hecho noche al lado de su hermana.

Unas horas antes, Rocío Carrasco dio su apoyo ante los micrófonos en el desfile de Hannibal Laguna, dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde acudió junto a Fidel Albiac: “Es una tía súper fuerte y puede con todo. Ya hablé con ella, antes de entrar en ‘Sálvame’, y se lo dije”, además desveló que la acompañaría el día de su operación, como así ha sido. También quiso tranquilizar a todos al confirmar que “María Teresa está muy positiva porque está en manos de grandes profesionales y es una cuestión ínfima”.

No quiso decir más al tratarse de un asunto privado muy delicado, pero lo que queda claro es que apoyo no le va a faltar. Antes, en la televisión, había sido un poco más explicativa: “Gordi, ya sabes lo que hemos hablado, pero quería decirte, delante de todo el mundo, que eres una tía fortísima, que no estás sola, tienes muchísimas personas que vamos a estar ahí”. Un apoyo que no sorprende ya que Rocío es una más en la familia Campos.

Rocío Carrasco también habló de sus proyectos de futuro en el teatro, con una gira que arranca en septiembre, de sus vacaciones, de lo bonito que fue el homenaje a su madre, Rocío Jurado en la fiesta del Orgullo Gay y de su pasión por Hannibal Laguna: “De Hannibal me gusta todo: el color, el sastre, el tejido, el vuelo…”.